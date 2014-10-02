Число жертв лихорадки Эбола достигло почти 3,4 тысячи человек
11:00, 02 октября 2014Зарубежные новости
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Количество жертв вируса геморрагической лихорадки Эбола в Западной Африке достигло 3 тысяч 338 человек, заразились вирусом 7 тысяч 178 человек
REUTERS
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Рейтер, которое цитирует Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
Ранее сообщалось о 3 091 погибшем и более 6,5 тысячи зараженных.
Вирус Эбола продолжает стремительно распространяться на территории Западной Африки. В настоящее время случаи заражения уже зарегистрированы в Либерии, Сьерра-Леоне, Гвинее, Нигерии, Демократической Республике Конго и Сенегале. Смертность от лихорадки составляет 53%. Эффективной вакцины против вируса пока не существует. ВОЗ признала этичным использование экспериментальных лекарств для лечения болезни.
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