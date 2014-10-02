Самые полезные яблоки при лишнем весе

Американские ученые установили, что зеленые яблоки содержат высокий уровень неперевариваемых соединений, которые могут помочь предотвратить расстройства, связанные с ожирением, пишет goodhouse.com.ua.

По словам ученых, яблоки в целом являются хорошим источником этих соединений, но, тем не менее, существуют различия в разных сортах. Людям, столкнувшимся с проблемой полноты и ожирения, эксперты рекомендуют выбирать те яблоки, которые более полезны в борьбе с отложениями жира.

Как утверждает ведущий эксперт исследования Джулианна Норатто, зелёные яблоки способствуют росту полезных бактерий в толстой кишке благодаря повышенному содержанию в них неперевариваемых компонентов, в том числе клетчатки и полифенолов. Даже после воздействия желудочной кислоты и пищеварительных ферментов эти соединения остаются нетронутыми, когда достигают толстой кишки. Оказавшись там, они благоприятствуют росту полезных бактерий в кишечнике.

По мнению исследователей, у людей, страдающих ожирением, баланс бактерий в кишечнике крайне хрупок и легко нарушается. Как следствие, увеличивается количество патогенных микроорганизмов, которые вызывают воспаления и метаболические нарушения, связанные с ожирением.

Баланс бактерий в толстой кишке, прежде всего, зависит от пищи, которую мы потребляем. В этом плане зеленые яблоки наиболее полезны, поскольку могут помочь предотвратить некоторые из расстройств, связанные с ожирением, например, хроническое воспаление, способное привести к диабету.