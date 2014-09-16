Полные люди прибавляют в весе, если их стыдить - психологи

Если заставлять полных людей стыдиться своего веса, это может привести не к похудению, а к дальнейшему набору лишних килограммов, выяснили ученые Университетского колледжа Лондона.

Они в течение четырех лет наблюдали за 3 тысячами добровольных участников эксперимента. Те из них, кого постоянно корили за лишний вес, в итоге в весе лишь прибавили, а те, кто через подобное унижение не прошел, свой вес сохранили.

По мнению исследователей, такой результат вызван тем, что полные люди, переживающие из-за негативного к ним отношения, могут начать есть еще больше на нервной почве, для восстановления душевного комфорта.

В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в журнале "Ожирение" (Obesity), ученые наблюдали за людьми старше 50 лет, вес которых варьировался от нормального до чрезмерного.

Примерами дискриминации полных людей исследователи назвали ситуации, когда к таким людям относятся насмешливо, без уважения, плохо обслуживают в магазинах и унижают.

Каждый 20-й опрошенный рассказал о подобных случаях дискриминации из-за лишнего веса. Среди тех, кто страдает сильным ожирением, дискриминации подвергся каждый третий.

За четыре года люди во всех весовых группах, сообщившие о плохом к себе отношении, прибавили в среднем по 1 кг. Те, кто негативного отношения не испытал, потеряли в среднем 0,7 кг.

Исходя из этого, исследователи предположили, что стыдить полных людей, убеждая их похудеть, не следует, поскольку это приведет к обратному эффекту.

Они считают, что гораздо эффективнее оказывать таким людям поддержку и всячески их воодушевлять.

Руководитель проекта Сара Джексон сказала: "Нет оправдания тем, кто дискриминирует полных людей из-за их веса. Исследования свидетельствуют, что люди, испытывающие дискриминацию, начинают больше есть для поднятия настроения".

"В результате стресса, вызванного дискриминацией, может повыситься аппетит. Особенно по отношению к нездоровой высококалорийной пище. Дискриминация из-за веса может также стать причиной нежелания человека заниматься физическими упражнениями", - добавила она.

ВВС