Гантели, штанга и силовые тренажеры улучшают память

Ученые из США утверждают, что обнаружили средство для тренировки и улучшения памяти, которое гораздо более эффективно, чем традиционные мнемонические упражнения. Великолепный результат обеспечат всего 20 минут интенсивной тренировки с отягощениями, пишет health-ua.org.

Американские исследователи из колледжа прикладной психологии при технологическом институте штата Джорджия (School of Applied Physiology Georgia Institute of Technology) обнаружили, что классические упражнения из арсенала тяжелоатлетов и бодибилдеров, выполняемые с высокой интенсивностью, приводят к заметному улучшению памяти.

Таким образом регулярные посещения тренажерного зала смогут обеспечить не только красивую фигуру и здоровье, но и поышение способности к запоминанию.

Ученые под руководством профессора Минору Шинохара (Minoru Shinohara) предлагали нескольким десяткам испытуемых просмотреть последовательно 90 фотографий на экране компьютерного монитора. При этом испытуемые не получали задания запомнить как можно больше изображений.

После этого все участники садились на тренажеры для «накачки» мышц ног, однако силовые упражнения на протяжении 20 минут выполняли только 50% из них – а другая половина просто пассивно сидела.

Через 48 часов всем испытуемым демонстрировали на дисплее 180 фото – 90 тех, которые они уже видели на первом этапе эксперимента, и 90 новых.

Участников просили определить, какие изображения они уже видели двумя днями ранее.

В группе активно тренировавшихся после первого этапа участники правильно определяли в среднем 60% фотографий, а в контрольной группе, испытуемые из которой не подвергались физической нагрузке, этот показатель составил менее 50%.