Ксенон помогает в лечении стрессовых расстройств

Этот газ, обладающий свойствами анестетика, может помочь в лечении посттравматического стрессового расстройства, а также других отклонений, связанных с тревожностью и страхом.

Данный газ вызывает анестезию, блокируя молекулу в мозге - рецептор NMDA. Эта молекула, связана с работой памяти. По этой причине ксенон может нарушить процесс повторной консолидации памяти. В ходе данного процесса все старые, записанные в память воспоминания, изменяются, когда человек их воскрешает в сознании.

Следовательно, ксенон способен заблокировать активизацию травматичных воспоминаний. Он безопасен, что доказано клиническими испытаниями, говорит Марк Кауфман, профессор психиатрии Гарвардской медицинской школы.

Он и его коллеги протестировали ксенон на крысах. Животными привили страх определенных звуков, изначально сопровождавшихся болезненным раздражителем. Но если крысы в течение часа подвергались воздействию ксенона, их реакция была не столь активной. Эффект сохранялся до двух недель.

meddaily.ru