5 полезных продуктов, от которых можно поправиться

Для того, чтобы привести фигуру в форму, недостаточно отказаться от сладкого и мучного, порой нужно исключить из рациона и другие, на вид вполне безобидные продукты. Хотите узнать, что из того, что вы привыкли считать полезным и легким, на самом деле может отложиться тяжелыми складками на теле? Читайте нашу подборку, пишет foka.com.ua.

Виноград

Виноград имеет относительно невысокую калорийность, но подвох тут кроется в другом. В небольшой горсти ягод целых 15 граммов сахара, что равносильно содержанию сахара в нескольких сладких пирожных. По утверждению психологов, винограда нельзя съесть «немного», и вы вряд ли остановитесь, пока не съедите целую гроздь. А это уже целых 75 граммов сахара! Для того, чтобы не поддаваться искушению, замените виноград на другие, менее сладкие ягоды - удовольствия будет столько же, а пользы гораздо больше.

Орехи

В горсти миндаля или арахиса содержится около 20 граммов жира и около 300 калорий. Поэтому, лакомясь этими орешками в баре, или открывая упаковку кешью на работе, задумайтесь - вам этот жир нужен? Польза от орехов, конечно, немаленькая (витамин Е, магний, омега-3 жирные кислоты), но для этого достаточно добавлять их в небольшом количестве в салаты, а не поглощать вечером перед телевизором. Поверьте, вам не составит труда отказаться от этой привычки, главное - начать.

Сухофрукты

Решили перекусить на работе ароматной курагой? Лучше сразу откажитесь от этой идеи. В одной горсти этого «невинного» перекуса содержится около 50 граммов сахара, что не может не сказаться на вашей фигуре. Если вы хотите действительно здоровый перекус - сухофрукты замените настоящими фруктами. Понятно, исключив сладкие, такие, как виноград, бананы и манго.

Хумус

Если вы любите хумус, то прекрасно знаете, как сложно остановиться, открыв очередную банку. При всем при этом калорийность продукта совсем не низкая: только представьте, что в двух чайных ложках содержится 70 калорий. И разве кто-то ограничивается двумя этими ложками? Уверены, нет. Многие диетологи советуют совсем исключить этот продукт из употребления, но если вы уверены, что сможете ограничиться лишь небольшой порцией - можете рискнуть. Главное, учтите, что каждая дополнительная ложка этого продукта отложится в виде некрасивых складок в районе талии. Мы предупреждали!

Сырые овощи

Конечно, морковь, сельдерей и капуста в сыром виде абсолютно безупречны с точки зрения диетологии, но не забывайте, что не только ими обычно могут лакомиться вегетарианцы и сыроеды, да и просто любители здоровой пищи. Поэтому такие продукты как картофель, авокадо и кукуруза вам лучше на время забыть - или значительно снизить их количество в своем рационе. Запомните, даже вегетарианцы бывают полными!