Кофеин бодрит сильнее, чем музыка

Многие водители пьют кофе или слушают музыку, пытаясь справиться с усталостью. В новом исследовании ученые, используя симулятор вождения, изучали, как изменялся уровень усталости участников после употребления кофеина, прослушивания музыки и при отсутствии стимуляторов, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на Psych Central.

Исследование длилось три дня. Каждый день в одно и то же время двадцать добровольцев проводили 120 минут за автосимулятором, а потом заполняли анкету, измерявшую уровень усталости.

Водители, которые употребляли кофеин или слушали музыку, чувствовали себя менее усталыми, чем те, кто не делал ни того, ни другого. Однако исследователи отметили: люди, которые пили напитки с кофеином, выполняли водительские задачи гораздо лучше, чем остальные. Вероятно, музыка отвлекает автомобилистов и мешает им концентрироваться.