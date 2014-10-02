Кофеин бодрит сильнее, чем музыка
Водители, которые употребляли кофеин или слушали музыку, чувствовали себя менее усталыми, чем те, кто не делал ни того, ни другого
Многие водители пьют кофе или слушают музыку, пытаясь справиться с усталостью. В новом исследовании ученые, используя симулятор вождения, изучали, как изменялся уровень усталости участников после употребления кофеина, прослушивания музыки и при отсутствии стимуляторов, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на Psych Central.
Исследование длилось три дня. Каждый день в одно и то же время двадцать добровольцев проводили 120 минут за автосимулятором, а потом заполняли анкету, измерявшую уровень усталости.
Водители, которые употребляли кофеин или слушали музыку, чувствовали себя менее усталыми, чем те, кто не делал ни того, ни другого. Однако исследователи отметили: люди, которые пили напитки с кофеином, выполняли водительские задачи гораздо лучше, чем остальные. Вероятно, музыка отвлекает автомобилистов и мешает им концентрироваться.