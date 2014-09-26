Ежедневное употребление кофе снижает риск возникновения диабета второго типа.

Ученым удалось установить, что ежедневное употребление чашки кофе в течение четырех лет помогает снизить вероятность проявления болезни на 11%. В то же время отказ от кофе повышает опасность появления диабета на целых 17%, информирует news.еizvestia.com.

К подобным выводам исследователи пришли, проанализировав метаданные, полученные в ходе нескольких исследований, участниками которых стали более 50 тысяч человек.