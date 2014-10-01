Влюблённые связаны эмоционально и физиологически. У влюблённых часто одни и те же интересы, она заканчивают предложения друг друга и смеются над одними и теми же шутками, однако это ещё не всё, пишет infosmi.net.

Учёные обнаружили, что дыхание и частота сердечных сокращений становятся одинаковыми, если люди длительное время сидят близко друг к другу. Им даже не обязательно для этого держаться за руки или говорить между собой. Но подобные вещи не происходят между незнакомцами.

Команда учёных из Калифорнийского университета в Дэвисе изучала физический аспект любовных взаимоотношений.

«Ранее исследователи не раз доказывали, что один из влюблённых может переживать те же эмоции, что и его партнёр. Однако нам удалось выяснить, что эта связь существует не только на эмоциональном, но и на физиологическом уровне», — сообщил автор исследования Эмилио Феррера.