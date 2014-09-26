Украинцы из-за стрессов чаще начали обращаться к кардиологам

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, это подчеркивали ведущие отечественные медики в ходе проходящего в Киеве XV Национального конгресса кардиологов.

В частности, заместитель министра здравоохранения Украины Василий Лазоришинец отметил, что агрессивная политика России и боевиков на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не может не отразиться на состоянии здоровья сотен тысяч людей.

«Стрессовые ситуации, в которых находятся как военнослужащие, так и гражданское население, провоцируют развитие острых заболеваний сердца. В Украине втрое выросло количество коронарографий, почти вчетверо количество операций на сердце, высокой остается статистика смертности от сердечно-сосудистых заболеваний», - сказал Лазоришинец.

В рамках конгресса состоялись совместное заседание Европейского общества кардиологов и Ассоциации кардиологов Украины, VI Украинско-французский форум при участии ведущих кардиологов Украины и Франции.