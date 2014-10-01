ВОЗ настаивает на снижении потребления соли

ВОЗ рекомендует взрослым ежедневно употреблять менее пяти граммов соли (чуть меньше чайной ложки), а большинству детей - еще меньше. Эксперты считают, что около 2,5 миллиона смертей в год удастся предотвратить, если снизить потребление соли до рекомендуемого уровня, пишет meddaily.ru.

Сокращение потребления соли, в отличие от дорогостоящего лечения, не требует материальных затрат, поэтому каждый спокойно может себе это позволить. По мнению врачей, правительство должно информировать людей о вреде соли и создавать стратегии для снижения ее потребления. Пищевая промышленность, в свою очередь, должна уменьшить содержание соли в продуктах и предоставить варианты здорового питания путем изменения рецептуры готовых продуктов.

Кроме того, каждый человек может контролировать потребление соли самостоятельно, например, убрав солонку со стола или добавляя меньше соли во время приготовления пищи. Важно не злоупотреблять продуктами с высоким содержанием соли, есть много овощей и фруктов, а также следить за рационом питания детей.