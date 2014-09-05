Соль ускоряет старение клеток

Употребление большого количества соли ускоряет процесс старения. То, что незаменимый кристалл натрия имеет отрицательные побочные эффекты (повышает давление, приводит к инсультам и инфарктам) известно давно. Но что его употребление связано с клеточным старением, ученые обнаружили впервые, пишет toneto.net/news.

В ходе исследований подростков с избыточным весом, ученые выяснили: концы хромосом имеют более короткие теломеры, в сравнении с теми детьми, кто не увлекался избыточным потреблением «белой смерти».

Каждый раз, при делении клетки происходит укорачивание этих теломер. По достижении определенного минимума, клетка перестает делиться и умирает. Такое же укорачивание теломер происходит при старении, раке, болезнях сердца. Получается, что избыток соли вредит не меньше, чем болезни и ускоряет старение организма.

Ведущий автор Хейдонг Чжу (Университет Джорджии) заявил: «Даже у молодых людей, мы может увидеть эффект от избыточного употребления натрия. Снижение его потребления, особенно при избыточном весе и ожирении, может замедлить процесс старения». Всего было обследовано 766 подростков, от 14 до 18 лет. Низким потреблением специалисты назвали дозу в 5 грамм в день.