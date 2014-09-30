Ученые из Таиланда заявили, что изобрели вакцину против Эболы

Медики-исследователи из местного госпиталя Сирирай 2 октября на пресс-конференции представят возможное лекарство от Эболы, передает Newsru.

Сообщается, что для проведения исследований смертоносный вирус в страну не привозили. Исследования проводились с родственным вирусом, который вызывает геморрагическую лихорадку. Ранее в докладе Центра по контролю и профилактике заболеваний США сообщалось, что количество больных смертельной лихорадкой Эбола при худшем сценарии-до января 2015 года может составить 550 тыс. - 1,4 млн человек.

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Как сообщал УНИАН, 18 сентября стало известно, что в Великобритании впервые провели испытания пробной вакцины от вируса Эбола на человеке. 19 сентября в ООН приняли решение учредить специальную миссию борьбы с распространением этого вируса.