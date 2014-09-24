В ближайшие месяцы число инфицированных лихорадкой Эбола может превысить 500 тыс.

Такой прогноз был сделан специалистами Центров по контролю и профилактики заболеваний США (CDC), информирует Reuters.

Как заявили в Центрах, их расчеты основываются на данных за конец августа и не учитывают программу по борьбе с вирусом, запланированную правительством США. Ученые подчеркивают, что верхний порог в 1,4 млн заболевших вряд ли будет достигнут.

Читайте такжеВ Австралии госпитализировали женщину с подозрением на лихорадку Эбола

Тем не менее, специалисты ВОЗ также говорят о быстром распространении заболевания. По их данным, в течение шести недель число зараженных вирусом лихорадки Эбола может увеличиться до 20 тыс. человек. Они предупреждают, что гемморагическая лихорадка может стать неотъемлемой чертой жизни на западе Африки.

Согласно последней информации ВОЗ, число летальных исходов лихорадки Эбола уже превысило 2,8 тыс. человек. Однако в некоторых странах наметилась положительная динамика: в Сенегале и Нигерии строгие меры по изоляции инфицированных и отслеживанию возможных случаев заражения позволили сократить число новых заболевших к минимуму. Так, в Нигерии за три дня было зарегистрировано 20 случаев инфицирования, 8 человек скончались. В Сенегале, в свою очередь, был зафиксирован всего один случай заражения.

remedium.ru