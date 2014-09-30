Почему полезно гулять по осеннему лесу

Время, проведённое в лесу, улучшает здоровье и помогает восстановиться от болезней, связанных со стрессом, говорится в исследовании, проведённом сотрудниками Шведского университета агрономии (SLU). Особенно полезно находиться в лесу со старыми и высокими деревьями, пишет infosmi.net.

Исследование показало, что леса положительно влияют на людей, страдающих от вызванных стрессом заболеваний, и способствуют лучшему восстановлению. Исследователи выяснили, что существует способ вычислить реабилитационную эффективность конкретного леса и затраты на улучшение его показателей.

«Цель нашего исследования состояла в том, чтобы выяснить, обладает ли атмосфера леса восстановительным эффектом для пациентов с синдромом хронической усталости, ― рассказали «Великой Эпохе» Анн Доллинг и Эва-Мария Нордстрём из SLU. — Мы также изучили, какой вид леса обладает наилучшим эффектом».

В проекте участвовали люди, страдавшие от синдрома хронической усталости. Половина участников проводила время в одном из восьми различных лесов дважды в неделю в течение трёх месяцев. Остальные участники представляли контрольную группу. Затем все участники прошли 9-месячную реабилитационную программу когнитивно-поведенческой терапии.

Результаты показали, что больше всего людей привлекали светлые и негустые леса, а также леса, расположенные рядом с озером. Пространство, пейзажи и атмосфера были важными факторами. Психологическое состояние пациентов, посещавших леса, улучшилось.

«В лесу царит атмосфера умиротворения и тишины, там нет эмоциональной нагрузки, это даёт людям ощущение свободы, ― объяснили Доллинг и Нордстрём. — Восстановление от синдрома хронической усталости наблюдалось как при посещении лесов, так и в контрольной группе после когнитивно-поведенческой терапии. Наш вывод — прогулки по лесу дают положительный эффект, но они сами по себе недостаточны, чтобы полностью избавиться от синдрома хронической усталости. Прогулки по лесу должны быть дополнением к терапии».

Исследование также показало, что возраст и высота деревьев и густота леса имеют большое значение для реабилитационного потенциала. Для улучшения здоровья людей деревья должны быть старше 70 лет и выше 16 метров.

Эва-Мария Нордстрём провела различные тесты, чтобы выяснить, во сколько обойдётся сохранение лесов для реабилитационных целей. Результаты показатели, что для этого необходимо лишь немного большее финансирование, чем для обычного лесоводства.

«Для создания рекреационных лесов необходимо сохранение лесов вообще. Лесам, которые предназначены для лесозаготовок, надо дать возможность дольше расти, прежде чем начинать их вырубать. Густоту леса можно регулировать при помощи прореживания и вырубки, чтобы лес не становился слишком густым», ― добавили Доллинг и Нордстрём.

Исследование показало, что для реабилитационных целей можно сохранить от 6% до 18% лесов Швеции. В этом случае экономические потери составят всего от 0,1% до 1,6% от нынешних показателей.

Полная программа, при которой деревьям позволяется расти дольше, а их посадку делать менее густой, позволила бы создать большое количество лесов для рекреационных целей, но в то же время увеличила бы экономические потери.