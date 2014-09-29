Какие звуки успокаивают и снимают стресс

А знаете ли Вы, что секундный звук способен изменить ваше настроение на целый день? Чтобы воспользоваться этим замечательным свойством звуков, нужно знать самые чарующие из них. Об этом мы сегодня вам и расскажем — о 9-ти самых приятных звуков для человеческого уха, пишет econet.ua.

№9. Стук дождя по крыше одноместной палатки

Продолжительность: Долго

Хорошо, что дождь не заканчивается мгновенно и мы можем вдоволь насладиться его постукиванием.

№8. Хруст снега

Продолжительность: Обычно меньше минуты

Найти не потоптанный и свежий, хрустящий снег в городе достаточно непросто, но когда это удаётся – настаёт время расслабления, особенно хорошее для романтических свиданий. Конечно, лучше прогуливаться по снегу ночью, так можно будет расслышать хруст гораздо лучше. Слегка огорчает тот факт, что зима всего лишь раз в году, но ведь и летом есть, что послушать.

№7. Прибой

Продолжительность: Бесконечно

Повезло тем, кто живёт в городе у моря. Жители таких городов проводят на море очень много времени, и летом и зимой. Шум прибоя длится вечно, и можно было бы и слушать его вечно, если бы позволяло время.

№6. Потрескивание поленьев

Продолжительность: Несколько часов

А ведь можно совместить. Провести вечер у моря, разжечь костер – и тогда можно наслаждаться и прибоем, и звуком потрескивания поленьев. Правда, это только летнее развлечение, но оно оставляет настолько сильные впечатления, что их хватает на весь следующий год.

№5. Журчание ручья

Продолжительность: Бесконечно

В городе поймать удовольствие от звуков журчания ручья тяжело. Возможно, многие городские жители не слышали этот звук никогда, значит для них есть большой повод поехать на отдых куда-нибудь на природу.

№4. Смех

Продолжительность: Несколько секунд

Смех продлевает жизнь, а вместе с этим создаёт радостное, хорошее настроение и не только тому, кто смеётся, а и всем остальным, кто так же наслаждается этим настроением.

№3. Дождь наполняет корыто

Продолжительность: Несколько часов

И снова звук падающего дождя, но на этот раз в другом контексте. В интернете можно встретить много творческих работ, связанных именно с такой ситуацией, что свидетельствует о том, что дождь создаёт романтическое настроение.

№2. Кошачье мурлыканье

Продолжительность: Минуты

Кошки – милые и пушистые создания, это особенно доказывает тот факт, что почти любая девушка хоть бы раз, да будет считать себя кошкой.

№1. Пение птичек поутру

Продолжительность: 10 минут

Один из самых приятных будильников, правда? А если утром, когда ты просыпаешься, рядом с тобой ещё и мурлычет кошечка – это просто райское наслаждение.