Яичница на завтрак - заряд энергии на весь день

Специалисты из Кембриджского университета (Великобритания) уверяют, что яичница или вареное куриное яйцо на завтрак даст больше энергии, нежели чашка кофе или «быстрые» углеводы.

Изучив влияние белка на организм, ученые открыли, что протеины из яйца способствуют выработке орексина, передает agronews.ua.

Это нейромедиатор, придающий чувство бодрости благодаря тому, что еда быстрее перерабатывается в энергию. При потреблении яичного белка калории израсходуются быстрее, насыщая организм питательными веществами и энергией. Чувство сытости помогает дольше оставаться бодрым и сохранять концентрацию внимания.

Также британские диетологи развенчали миф о том, что куриные яйца – «тяжелая» пища. Исследования ученых показали, что холестерин, содержащийся в яичнице, не откладывается на стенках сосудов и не повышает риск сердечнососудистых заболеваний.