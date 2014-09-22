Белковые продукты защищают от гипертонии

Упор на белок в рационе производит положительный эффект, считают сотрудники Бостонского университета. По их данным, люди, которые придерживаются питания с высоким содержанием белка, имеют сниженный риск развития высокого кровяного давления, в отличие от тех, кто ест меньше белка.

Вывод был сделан после 11 лет исследований 1360 здоровых людей. Ученых интересовало, существуют ли факторы, повышающие у этих людей кровяное давление. Они доказали: употребление животных и растительных белков было связано с более низкими значениями артериального давления.

Так, примерно 102 грамма белка позволяли снизить риск высокого давления на 40% по сравнению с людьми, потреблявшими около 50 граммов. 102 грамма - это четыре стейка из говядины, пять куриных грудок или десять банок нута. Аминокислоты, содержащиеся в белковых продуктах, позволяли расширить сосуды и снизить давление.

Помимо говядины и курицы, ученые советуют есть индейку, рыбу (тунец и лосось), различные сорта сыра с низким содержанием жира (например, Моцарелла), свиную корейку, тофу, фасоль, яйца, йогурт, молоко, орехи и семечки.

med2.ru