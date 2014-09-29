Инъекции дермальных филлеров связали с потерей зрения

Дермальные филлеры применяются для коррекции возрастных изменений. Как правило эта процедура не имеет медицинских показаний. Инъекции дермальных филлеров очень популярны, так как позволяют добиться выраженного косметического результата малоинвазивным методом.

В докладе было описано 7 клинических случаев, а также рассмотрены механизм, исходы и факторы риска возникшего осложнения. Чаще всего инъекции производились в ткани в области переносицы, также в височной ямке и в надпереносье (глабелла). Эти участки снабжаются кровью дорсальной носовой и надблоковой артерией. В двух случаях вводился силикон, в одном - гидрофильный гель, гиалуроновая кислота, а четырем пациентам вводилось неизвестное вещество. В четырех случаях произошла окклюзия задней цилиарной артерии с передней ишемией зрительного нерва, в двух - окклюзия глазной артерии и еще в двух - окклюзия ветвей артерии сетчатки. Сопутствующая эмболия церебральных сосудов произошла еще в одном случае. Острота зрения при поступлении в стационар составляла от 20/25 до отсутствия реакции на свет. Зрение частично восстановилось у 4 больных.

У четырех больных с окклюзией задних цилиарных артерий при поступлении наблюдался отек век и птоз. Острота зрения колебалась от 20/25 до 20/200. Всем больным проводились инъекции в область переносицы. В дальнейшем зрение у всех этих пациентов улучшилось, но у одного из них снизилось от 20/25 до 20/40. Дефект зрения у больных с окклюзией глазной артерии не разрешился.

Авторы отмечают, что подобные последствия тем более драматичны, что сама процедура дермальных инъекций филлеров не имеет медицинских показаний, а проводится по желанию пациента.

remedium.ru