35 фильмов, которые оздоровят отношения в браке

Кино стало настолько неотъемлемой частью нашей жизни, что сейчас мы можем говорить о таком понятии, как кинотерапия. Хорошая подборка фильмов может послужить заменой консультаций семейного психолога. А интересный сюжет и хорошая игра актеров поможет скрасить долгий вечер. Иногда бывает полезно взглянуть со стороны на то, с какими проблемами сталкиваются другие пары, и сделать собственные выводы. Потому что многое познается в сравнении, пишет from-ua.com.

В подборку вошли многие старые фильмы, которые были отмечены множеством наград и которые стали уже настоящей классикой кино.

Эти картины об отношениях в семье, проблемах в браке и оригинальных способах их решения могут подсказать что-то каждому из нас.

А еще - это просто интересные и достойные фильмы для приятного вечера:

«Любовь и голуби», 1984

«Унесенные ветром», 1939

«Дневник памяти», 2004

«Мистер и миссис Смит», 2005

«Если свекровь — монстр…», 2005

«Большая свадьба», 2013

«Марли и я», 2008

«Сладкий ноябрь», 2001

«Правдивая ложь», 1994

«Осень в Нью-Йорке», 2000

«Смешная девчонка», 1968

«Семьянин», 2000

«Любовь по правилам и без», 2003

«Лучше не бывает», 1997

«Непристойное предложение», 1993

«Отец невесты», 1991

«Жизнь, как она есть», 2010

«Она», 2013

«Простые сложности», 2009

«Неверная», 2002

«Встреча двух сердец», 1973

«Твои, мои и наши», 2005

«Любовь и другие лекарства», 2010

«Умереть молодым», 1991

«Весенние надежды», 2012

«У зеркала два лица», 1996

«Кто боится Вирджинии Вульф?», 1966

«История о нас», 1999

«На Золотом пруду», 1981

«Когда мужчина любит женщину», 1994

«Дни вина и роз», 1962

«Ребро Адама», 1949

«Язык нежности», 1983

«Моя любимая жена», 1940

«Дети тишины», 1986

Сохраните подборку и поделитесь с друзьями - возможно, кого-то вы вдохновите на творческое решение проблемы в браке или семье уже сегодня.