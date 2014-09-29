35 фильмов, которые оздоровят отношения в браке
Хорошая подборка фильмов может послужить заменой консультаций семейного психолога
Кино стало настолько неотъемлемой частью нашей жизни, что сейчас мы можем говорить о таком понятии, как кинотерапия. Хорошая подборка фильмов может послужить заменой консультаций семейного психолога. А интересный сюжет и хорошая игра актеров поможет скрасить долгий вечер. Иногда бывает полезно взглянуть со стороны на то, с какими проблемами сталкиваются другие пары, и сделать собственные выводы. Потому что многое познается в сравнении, пишет from-ua.com.
В подборку вошли многие старые фильмы, которые были отмечены множеством наград и которые стали уже настоящей классикой кино.
Эти картины об отношениях в семье, проблемах в браке и оригинальных способах их решения могут подсказать что-то каждому из нас.
А еще - это просто интересные и достойные фильмы для приятного вечера:
«Любовь и голуби», 1984
«Унесенные ветром», 1939
«Дневник памяти», 2004
«Мистер и миссис Смит», 2005
«Если свекровь — монстр…», 2005
«Большая свадьба», 2013
«Марли и я», 2008
«Сладкий ноябрь», 2001
«Правдивая ложь», 1994
«Осень в Нью-Йорке», 2000
«Смешная девчонка», 1968
«Семьянин», 2000
«Любовь по правилам и без», 2003
«Лучше не бывает», 1997
«Непристойное предложение», 1993
«Отец невесты», 1991
«Жизнь, как она есть», 2010
«Она», 2013
«Простые сложности», 2009
«Неверная», 2002
«Встреча двух сердец», 1973
«Твои, мои и наши», 2005
«Любовь и другие лекарства», 2010
«Умереть молодым», 1991
«Весенние надежды», 2012
«У зеркала два лица», 1996
«Кто боится Вирджинии Вульф?», 1966
«История о нас», 1999
«На Золотом пруду», 1981
«Когда мужчина любит женщину», 1994
«Дни вина и роз», 1962
«Ребро Адама», 1949
«Язык нежности», 1983
«Моя любимая жена», 1940
«Дети тишины», 1986
Сохраните подборку и поделитесь с друзьями - возможно, кого-то вы вдохновите на творческое решение проблемы в браке или семье уже сегодня.