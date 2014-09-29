35 фильмов, которые оздоровят отношения в браке

09:22, 29 сентября 2014
Зарубежные новости
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Хорошая подборка фильмов может послужить заменой консультаций семейного психолога

Фото: УНИАН

Кино стало настолько неотъемлемой частью нашей жизни, что сейчас мы можем говорить о таком понятии, как кинотерапия. Хорошая подборка фильмов может послужить заменой консультаций семейного психолога. А интересный сюжет и хорошая игра актеров поможет скрасить долгий вечер. Иногда бывает полезно взглянуть со стороны на то, с какими проблемами сталкиваются другие пары, и сделать собственные выводы. Потому что многое познается в сравнении, пишет from-ua.com.

В подборку вошли многие старые фильмы, которые были отмечены множеством наград и которые стали уже настоящей классикой кино.

Эти картины об отношениях в семье, проблемах в браке и оригинальных способах их решения могут подсказать что-то каждому из нас.

А еще - это просто интересные и достойные фильмы для приятного вечера:

 «Любовь и голуби», 1984

«Унесенные ветром», 1939

 «Дневник памяти», 2004

 «Мистер и миссис Смит», 2005

 «Если свекровь — монстр…», 2005

 «Большая свадьба», 2013

«Марли и я», 2008

«Сладкий ноябрь», 2001

«Правдивая ложь», 1994

 «Осень в Нью-Йорке», 2000

 «Смешная девчонка», 1968

 «Семьянин», 2000

 «Любовь по правилам и без», 2003

 «Лучше не бывает», 1997

 «Непристойное предложение», 1993

 «Отец невесты», 1991

 «Жизнь, как она есть», 2010

 «Она», 2013

 «Простые сложности», 2009

 «Неверная», 2002

 «Встреча двух сердец», 1973

 «Твои, мои и наши», 2005

 «Любовь и другие лекарства», 2010

 «Умереть молодым», 1991

 «Весенние надежды», 2012

 «У зеркала два лица», 1996

 «Кто боится Вирджинии Вульф?», 1966

 «История о нас», 1999

 «На Золотом пруду», 1981

 «Когда мужчина любит женщину», 1994

 «Дни вина и роз», 1962

 «Ребро Адама», 1949

 «Язык нежности», 1983

 «Моя любимая жена», 1940

 «Дети тишины», 1986

Сохраните подборку и поделитесь с друзьями - возможно, кого-то вы вдохновите на творческое решение проблемы в браке или семье уже сегодня.

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