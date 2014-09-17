В условиях войны дети быстро взрослеют и становятся опорой для родителей – психолог

С мая этого года Фонд Ахметова организовал психологическую помощь переселенцам из зон боевых действий. После создания при фонде Гуманитарного штаба «Поможем», это стало отдельным направлением. При штабе постоянно работает 10 психологов, которые помогают родителям-переселенцам и их детям справиться адаптироваться на новом месте, принять непростую ситуацию в их жизни.

Как рассказала в интервью УНИАН координатор психологической помощи при Гуманитарном штабе «Поможем» Алена Лукьянчук, дети - самая уязвленная прослойка населения в условиях войны.

«У детей нет способности переработать информацию о войне, бомбежках, голоде. У взрослого человека есть этот ресурс переработать эту информацию. Мы уже наблюдаем, когда 8-летние дети, говорят о желании взять оружие и расстрелять «дядькую с автоматом», чтобы защитить маму. Наша задача помочь справиться с этим направленным злом. Есть дети, которые после бомбежек, почти не спят, неделями. Есть дети, которые не хотят есть или едят мало, чтобы «оставить покушать маме и сестричке». Это последствия психотравмирующих ситуаций, которые приводят к потере эмоциональной чувствительности. Человек становится как робот. Дети очень рано взрослеют, детство для них закончилось. Они перестают радоваться жизни, они становятся опорой для своих же родителей. Наблюдается смена ролей», - рассказывает психолог.

Эксперт подчеркивает, что люди оказались в ситуации, к которой они не были готовы - к войне, к потере мирной жизни.

«Все, что происходит сейчас в Украине для любого человека - огромная психическая травма. Мы протягиваем руку людям, которые никогда не сталкивались с военными условиями.Кому-то нужно помочь просто выжить в зоне АТО, ведь человек теряет адекватное восприятие жизни. Люди находятся в психически тяжелой ситуации, в психической напряженности. Вся наша психика основывается на опыте. Если опыта выживания, потери работы в условиях войны нет, человек не сталкивался с такой ситуацией, с психикой происходит замирание или отрицание. Люди потеряны. И здесь необходимо, чтобы более адекватный человек помог, протянул руку. Людям хочется верить, что завтра будет все хорошо. Но завтра становится хуже и люди впадают еще в большую растеряность. И реакция часто неадекватная, они растеряны. У них не хватает эмоциональных ресурсов, чтобы покинуть зону АТО. Некоторых людей приходится уговаривать выехать из зон боевых действий то, что делает штаб при фонде Ахметова это огромная, очень важная работа. Мы помогаем людям с эвакуацией. Не все хотят уезжать, не верят, что это необходимо, многие растеряны, многим некуда ехать, многим не за что», - говорит психолог.

«Работа волонтеров штаба огромна в плане не только финансовой поддержки, но и моральной. Переселенцы понимают, что они не одиноки. У них есть возможность поселиться на мирных территориях, получить гуманитарную помощь. Человек начинает понимать. Что хотя бы на это можно опираться, что он не один в этом мире», - отмечает Алена Лукьянчук.