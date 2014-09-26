Живая вакцина против сальмонеллы оказалась эффективнее инактивированной

Бактерии, использующиеся при создании вакцины, были помечены уникальными последовательностями ДНК. После попадания в организм хозяина (в данной работе использовались мыши) эти последовательности давали возможность отследить репликацию и распределение бактерий по органам и тканям и характер противодействия иммунной системы.

Были оценены два вида вакцин против бактерии Salmonella enterica - живая и инактивированная. Эта бактерия вызывает тифоидную лихорадку, нетифоидную септицемию и гастроэнтерит у людей и животных. Возникновение нескольких резистентных штаммов существенно ограничило возможности антибактериальной терапии, и создание вакцины представляется единственной возможностью ограничить заболевание.

Живые аттенуированные вакцины представляют собой ослабленные формы бактерий или вирусов, которые способны стимулировать иммунный ответ. При их использовании всегда существуют сомнения о безопасности их применения у больных с иммунными нарушениями, например, больных ВИЧ, туберкулезом или малярией. Инактивированные вакцины содержат убитые или фрагментированные бактерии и вирусы, они безопаснее, но менее эффективны.

При помощи новой методики было обнаружено, что при использовании живой вакцины активируются как первое звено иммунитета - фагоцитарное, так и последующее, опосредованное Т-клетками, которые стимулируются и приобретают способность уничтожать бактерии в крови и в тканях. Инактивированные вакцины стимулируют только фагоцитоз и продукцию антител, а защитные формы Т-клеток не создаются. В результате, вакцинация не предотвращает бактериемию.

Новый метод позволяет значительно более точно оценивать вакцины на доклиническом этапе разработки.

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