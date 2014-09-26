Мозг уменьшается из-за многозадачности

Британские ученые из Университета Суссекса пришли к выводу о том, что многозадачность уменьшает размер мозга, воздействуя на объем серого вещества. Эта зона отвечает за переработку поступающей информации, пишет medinfo.ua.

Наука уже давно доказало, что из женщин получаются прекрасные хранительницы семейного очага и хозяйки, потому что они умеют выполнять несколько дел одновременно. К примеру, варить обед, проверять у ребенка уроки, разговаривать по телефону с подругой и стирать белье. Мужчины способны сосредоточиться на выполнении только одной задачи в данный конкретный момент.

Однако английские ученые установили, что многозадачность вовсе не так хороша, как это было принято считать. Мужчины и женщины, которые пытаются выполнять несколько дел одновременно, сталкиваются с процессом уменьшения мозга за счет сокращения объема серого вещества. Это часть мозга, отвечающая за процесс переработки информации, которая имеет огромное значение, и ее уменьшение сразу отражается на умственных способностях человека.

Ранее ученые пришил к выводу о том, что выполнение нескольких дел одновременно при использовании различных гаджетов ведет к ухудшению внимания, повышая риск таких эмоциональных проблем, как тревожные состояния и депрессия. Наука также доказала, что объем серого вещества можно увеличить за счет постоянного обучения.

Именно поэтому многие представители науки говорят об огромном вреде, который наносится человечеству множеством гаджетов. Люди все чаще пользуются компьютерами, смартфонами, планшетами и телевизорами одновременно, что негативно отражается на объеме мозга и его работе.