Мозг может бороться с болезнью Альцгеймера - ученые

Человеческий мозг способен частично компенсировать ущерб, нанесенный болезнью Альцгеймера на ранних этапах, об этом говорится в новом исследовании Nature Neuroscience.

Согласно исследованию, некоторые люди могут, используя ресурсы своего организма, поддерживать способность думать.

Ученые надеются, что новое исследование позволит пролить свет на то, почему только у некоторых людей с ранними признаками болезни она развивается до значительных проблем с памятью.

Однако, предостерегают ученые, требуются дальнейшие исследования, чтобы понять эти процессы.

В рамках исследования, которое проводили ученые Университета Калифорнии, анализировали 71 взрослого человека без признаков сокращения мозговой активности.

Сканирование мозга показало, что у 16 пациентов были обнаружены амилоида - скопления белка, который считают маркером болезни Альцгеймера.

Всех участников попросили запомнить в подробностях серию фотографий, пока сканеры исследовали их мозговую активность.

Затем их просили вспомнить целом и в деталях все снимки, которые они видели.

Обе группы показали одинаково хорошие результаты, но те, у кого были скопления амилоида в мозге, демонстрировали большую мозговую активность для воспроизведения изображений в деталях.

Ученые говорят, что это свидетельствует о способности мозга адаптироваться и компенсировать вред, нанесенный белком на ранних этапах.

Доктор Лаура Фиппс из благотворительной организации Аlzheimer's Research UK говорит: "Необходимы долгосрочные исследования, чтобы подтвердить, действительно ли дополнительная активность мозга, увиденная в этом исследовании, является признаком того, что мозг на ранних этапах компенсирует ущерб, и если да, то как долго мозг может бороться".

Ученые говорят, что должны понять, почему некоторые люди с накоплением этого белка лучше используют некоторые части мозга, чем другие.

bbc.co.uk