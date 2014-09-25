Кофе улучшает состояние кожи

Все прекрасно знают о бодрящем и тонизирующем качестве кофе. Именно поэтому мы так любим пить его на завтрак, чтобы побыстрее проснуться и начать новый день крепкой и жизнерадостной. Но ведь именно этого мы добиваемся и для состояния своей кожи, пишет nashpilkah.com.ua. Так почему бы нам не использовать кофе для этих целей?

Сегодня мы расскажем вам о том, чем же полезен кофе для нашей кожи.

Во-первых, в состав масла кофе входит линолевая кислота, которая способствует формированию липидного барьера кожи. Также она обладает фотозащитными и антисептическими свойствами, препятствует старению кожи и делает ее более эластичной и упругой.

Во-вторых, кофе – это прежде всего кофеин. А он в свою очередь повышает тонус кожи, улучшает ее кровоснабжение и способствует расщеплению жиров. Кроме того, он активирует клеточный обмен и провоцирует лимфоотток, поэтому его добавляют в состав многих ночных кремов для кожи вокруг глаз. Это помогает избавиться от отеков и мешков под глазами.