Определены ароматы, повышающие настроение
12:25, 24 сентября 2014Зарубежные новости
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19% респондентов-мужчин назвали аромат жареного бекона. Второе место тоже занял свежий хлеб, а на третьем оказался аромат свежего кофе
Фото: УНИАН
Опрос, проведённый британским агентством Radox, показал, что аромат лимона повышает настроение 34% женщин, пишет viknaodessa.od.ua.
На втором месте – аромат свежего хлеба (15%), на третьем – выстиранных простыней (12%).
19% респондентов-мужчин назвали аромат жареного бекона.
Второе место тоже занял свежий хлеб, а на третьем оказался аромат свежего кофе.
Профессор Тим Джейкоб из университета Кардифа отметил, что женщины лучше мужчин различают запахи и могут сконцентрироваться на промате, не обращая внимания на внешний вид и съедобность. У мужчин обоняние устроено проще: их радует запах того, что вкусно.
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