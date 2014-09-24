Определены ароматы, повышающие настроение

Опрос, проведённый британским агентством Radox, показал, что аромат лимона повышает настроение 34% женщин, пишет viknaodessa.od.ua.

На втором месте – аромат свежего хлеба (15%), на третьем – выстиранных простыней (12%).

19% респондентов-мужчин назвали аромат жареного бекона.

Второе место тоже занял свежий хлеб, а на третьем оказался аромат свежего кофе.

Профессор Тим Джейкоб из университета Кардифа отметил, что женщины лучше мужчин различают запахи и могут сконцентрироваться на промате, не обращая внимания на внешний вид и съедобность. У мужчин обоняние устроено проще: их радует запах того, что вкусно.