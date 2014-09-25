Комбинация морфина и карбамазепина лучше помогает при нейропатической боли

Можно ожидать, что это позволит использовать у людей меньшие дозы морфина в течение продолжительного времени и снизит частоту возникновения побочных эффектов.

Как свидетельствуют данные исследования, обезболивающее действие морфина заметно снижалось через три недели лечения, а при добавлении к морфину противоэпилептического препарата карбамазепина эффект восстанавливался.

Авторы объясняют уменьшение обезболивания с течением времени одним из побочных эффектов опиоидов - гиперальгезией. Морфин и его метаболиты действуют в клетках не только на свои специфические рецепторы, но и на другие мишени, что приводит к активации нейронов, отвечающих за восприятие боли. Основную роль в этой активации играет один из типов потенциалзависимых натриевых каналов. Предполагается, что карбамазепин угнетает его работу и уменьшает гиперальгезию. Такое действие позволяет избежать повышения дозы морфина при его неэффективности.

Увеличение дозы опиоидов связывают и с другими побочными эффектами - с запором, нарушениями дыхания, тошнотой и развитием лекарственной зависимости.

И морфин, и карбамазепин применяются уже продолжительное время. В литературе описаны случаи парадоксального уменьшения болевых ощущений при использовании их сочетания. Эти публикации и результаты нового исследования позволяют рассчитывать на эффективность комбинации морфина и карбамазепина в лечении нейропатической боли.

Ремедиум