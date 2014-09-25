Имбирь — универсальное лекарство аюрведы

Аюрведа считает имбирь универсальным лекарством, именно так переводится его название «вишвабхесадж» с санскрита. Первое упоминание о полезных свойствах имбиря можно найти в древнекитайских текстах, в Коране и в сказках «Тысяча и одной ночи». Имбирь используется для лечения уже более двух тысяч лет. По мнению восточных целителей, регулярное употребление имбиря просветляет разум. Польза имбиря обусловлена большим количеством биологического «огня», управляющего обменом веществ, пишет econet.ua.

Полезные свойства имбиря

Универсальность имбиря при лечении обусловлена его уникальным составом: более 400 соединений, необходимых для работы человеческого организма: аминокислоты, витамины, минералы.

Самое главное полезное свойство имбиря – это укрепление иммунитета, лечение простуды и воспалений. Он успешно уничтожает вирусы и паразитов, обладает потогонным, заживляющим и антиоксидантным действием.

Имбирь помогает при любой боли, он очень хороший анальгетик и спазмолитик, отличное успокаивающее средство.

Использование полезных свойств имбиря помогает при болях в животе, в лечении поносов и отравлений.

Одним из замечательных свойств имбиря является устранение тошноты. Он снижает давление и уровень холестерина, укрепляет сосуды, улучшает кровообращение. Применение имбиря при лечении органов пищеварительной системы дает отличные результаты: улучшается обмен веществ, повышается аппетит, выводятся шлаки и токсины. Также замедляются процессы старения в организме, усиливается половое влечение.

Лечение с имбирем: советы и рецепты аюрведы

Для укрепления иммунитета во многих странах добавляют имбирь в продукты и пиво, китайцы лечат кашель яичницей с имбирем.

От болей в спине помогает смесь имбиря с куркумой и острым чили в виде компресса. Имбирная ванна снимает мышечную усталость. При простуде хорошо помогает отвар имбиря с куркумой и гвоздикой. Полезно жевать кусочки имбиря для лечения ангины. Для укрепления иммунитета используется «гаурасундара» - смесь меда и лимона со свежим имбирем.

Для выведения шлаков хорошо съедать перед едой 1ч.л. свежего имбиря с лимоном и солью. Если нужно нормализовать работу почек и мочевого пузыря, рекомендуется имбирный чай с листьями брусники.

Имбирь сохраняет свои свойства не только в свежем, но и в сушеном и маринованном виде. Всего один пакетик или корешок имбиря заменит Вам целую коробку с лекарствами!