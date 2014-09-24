70% больных, инфицированных вирусом Эбола, умирают

В ВОЗ сообщили, что вспышка инфекции уже унесла жизни 2800 человек, а болезнь остается угрозой международного уровня. Ученые говорят, что показатели заболеваемости могут расти геометрически, увеличивая риск превращения болезни в эндемию в западной Африке. Почти все смертельные случаи в результате крупнейшего вспышки лихорадки Эбола в мире произошли в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне.

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По словам доктора Кристофера Дая - соавтора последнего исследования - сейчас необходимо обратить внимание на изоляцию мест, где зафиксированы вспышки, повысить качество медицинской помощи и доступа к клинического сопровождения, также требуется более активное участие общественности и поддержка со стороны международных партнеров.

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Врач Дай предостерегает, если не принять этих мер можно быстрее, в трех перечисленных странах будут отчитываться о тысячи новых случаев заражения и смертей еженедельно.

ТСН