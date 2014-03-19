Почему возникает изжога и как от неё избавиться

Изжога – это достаточно неприятное ощущение жжения или боли в области за грудиной, которое возникает при раздражении стенок пищевода кислым желудочным соком, пишет Lady.tochka.net.

Основной причиной изжоги является обратное затекание кислого содержимого желудка в пищевод из-за нарушения работы сфинктера между ними. В отличие от слизистой оболочки желудка, которая хорошо защищена от раздражающего действия кислоты, слизистая оболочка пищевода не имеет никакой защиты от кислого желудочного сока и быстро воспаляется при контакте с ним.

Изжога после еды наступает из-за нескольких причин:

беременность;

курение;

алкоголизм;

ожирение;

разнообразные заболевания пищевода и желудка;

физические нагрузки с повышением внутрибрюшного давления;

переедание;

неправильное питание.

Основными симптомами являются:

боли в области груди более 2 часов;

обычно изжога усиливается после еды;

тесная одежда или положение лежа вызывают и усиливают приступ возникшей изжоги;

боль и ее усиления не связаны с физическими нагрузками.

Другие симптомы возможные не всегда:

неприятный привкус во рту;

охриплость голоса;

постоянный сухой кашель;

приступы затрудненного шумного дыхания;

ощущение в горле кома.

Питание при изжоге должно исключать целый ряд продуктов: шоколад, кофе, крепкий чай, мята, мелисса, специи, жирное мясо (баранина, свинина, телятина),майонез, маргарин, цитрусовые, спиртные напитки. Это особенно важно, если изжога появляется постоянно. Избегать этих продуктов необходимо и людям с различными расстройствами желудка в качестве профилактики изжоги.

Чтобы избавиться от изжоги в домашних условиях, необходимо придерживаться принципов правильного питания. Это достаточно просто. Главное — это дробное питание. В день должно быть не менее 5-6 приемов пищи, каждая порция должна весить не более 600-800 грамм. При изжоге пищу лучше не запивать.

Прежде чем начинать самостоятельное лечение, имейте в виду, что симптомы, напоминающие изжогу, могут наблюдаться при некоторых заболеваниях внутренних органов, не имеющих совершенно никакой связи с изжогой и требующих проведения совершенно иного лечения под контролем врача. Даже если вы уверены в том, что у вас изжога, но еще ни разу не консультировались у врача по поводу причин данных симптомов -это как раз повод обследоваться и пройти курс лечения от часто маскирующихся под изжогой заболеваний желудка и кишечника.

Народные средства подойдут только в комплексе с советами врача.

Изжога прекращается, если в течение 5 минут пожевать зерна ячменя.

Если постоянно беспокоит изжога, необходимо каждый день есть гречневую кашу. Можно сварить с ней суп и добавить немного моркови либо использовать как гарнир к рыбе.

Хорошо помогают травы от изжоги – зверобой, подорожник и соцветия ромашки. Травы необходимо смешать в пропорции 4:4:1 и залить стаканом кипятка. Дать настояться в течение 2-х часов и пить по столовой ложке три раза в день.

20 г травы сушеницы залить стаканом кипятка. Настоять в течение трех часов и пить по столовой ложке за 15 минут до приема пищи.

Сушеные корни сельдерея необходимо измельчить до состояния крупного порошка. Две чайные ложки таких корней залить стаканом кипятка и настаивать полчаса. Стакан настоя необходимо выпить за сутки.

Требуется скорая медицинская помощь, если изжога сопровождается темным или кровянистым стулом, кровянистой рвотой, болями в груди или спине или усиливающимися болям с тошнотой, потоотделением или рвотой.