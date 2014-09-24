Друзья влияют на выбор еды в кафе

Американские учёные наняли профессиональную актрису, чтобы та, надев на себя костюм, который сделал её тучной, приняла участие в их исследовании. Актрису попросили наложить себе в тарелку большое количество еды перед группой участников исследования. Затем, исследователи призвали участников наложить пищу себе, предоставляя выбор между пастой и салатом, пишет menshealth.com.ua.

Результат – когда актриса выбирала калорийную нездоровую пищу, участники эксперимента последовали её примеру. Когда же девушка была без своего костюма, и ела калорийную пищу – «подопытные» предпочитали салат.

Вот что странно, когда девушка в костюме выбирала салат, участники контрольной группы всё равно склонялись к выбору пасты. Учёные из Южного Иллинойса и Корнельского университетов считают, что в компании тучных людей ты отбрасываешь за задний план правила здорового питания.