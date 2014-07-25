Ученые поняли, почему людям нравится вредная пища

Недавно проведенные исследования показали, что основная причина возникновения пищевой зависимости – простые углеводы. Продукты с высоким гликемическим индексом воздействуют на участки мозга, отвечающие за привыкание. Это косвенно подтверждает теорию о существовании пищевой зависимости, пишет Сегодня.

Как установили ученые из Бостонской детской больницы штата Массачусетс, пища с высоким содержанием рафинированных углеводов вызывает резкое повышение уровня глюкозы в крови, а затем резкое же его падение, становясь причиной немотивированного чувства голода. Этот процесс происходит в организме в течение четырех часов после потребления пищи с высоким гликемическим индексом (белого хлеба, сахара, меда, картофеля и т.д.) – промежутка, который формирует пищевое поведение во время следующей трапезы.

«Мы наглядно продемонстрировали, что рафинированные углеводы вне зависимости от энергетической ценности и вкусовых характеристик пищи вызывают симптомы зависимости у людей, принадлежащих к группе риска – страдающих ожирением либо просто полных», – заявил руководитель исследования доктор медицины Дэвид Людвиг, директор Центра предупреждения ожирения New Balance.

Результаты исследования показали, что продукты с высоким содержанием простых углеводов, такие как белый хлеб, картофель и сахар, особым образом влияют на мозговую активность, вызывая привыкание.

Отказ от продуктов с высоким гликемическим индексом может помочь в борьбе с лишним весом. Конечно, для большей доказательности необходимо проведение исследования, охватывающего людей разного пола, возраста и национальности, представителей разных социальных групп. Но уже очевидно, что ограничение употребления продуктов с высоким гликемическим индексом способно уменьшить пищевую зависимость, лучше контролировать чувство голода и помочь в борьбе с лишним весом.