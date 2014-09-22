Правда повышает самочувствие

Иногда проще сказать все, как есть, чем выдумывать оправдания и переживать по этому поводу. Как пишет comments.ua со ссылкой на «Passion.ru», к такому выводу пришли психологи из американского Университета Нотр-Дам.

Ученые провели эксперимент с участием людей разного возраста. Добровольцев разделили на две группы. Участников из первой группы попросили не врать в течение 10 дней, остальные добровольцы вошли в контрольную группу. Все участники эксперимента несколько раз посетили лабораторию, где проходили обследование состояния здоровья, также их проверяли на детекторе лжи.

В результате выяснилось, что люди, которые в течение условленных 10 дней лгали меньше обычного, стали чувствовать себя лучше. Они также признались, что улучшилось не только состояние здоровья, но и личные отношения. Для многих из них говорить правду о причине опоздания или невыполненного поручения оказалось гораздо проще, нежели придумывать лживое оправдание и переживать по этому поводу.

В свою очередь, ученые из Вашингтонского университета в Сиэттле и клиники Мейо в Рочестере добавили, что в некоторых случаях ложь может быть смертельно опасной. Например, на приеме у врача, которому необходимо честно рассказать о своих проблемах.