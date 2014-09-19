Вес и рост новорожденного предопределяют его психическое здоровье

Ученые утверждают, что заметные отличия в весе и росте новорожденных от средних показателей могут быть прогностическим фактором риска развития серьезных психических расстройств, включая аутизм и шизофрению. Но, к счастью, такой риск не очень велик, пишет health-ua.org.

Данные, полученные исследователями из Дании, сотрудниками столичного университета (University of Copenhagen), служат наглядным подтверждением мудрости выражения «золотая середина».

Авторы обнаружили, что чем больше рост и вес новорожденного отличаются от среднего показателя по стране, тем выше у него риск развития расстройств аутистического спектра в детстве или шизофрении в более старшем возрасте.

Копенгагенские ученые анализировали антропометрические данные 1,75 миллионов жителей Дании, полученные при измерениях в роддоме, а затем сравнивали эту информацию с данными обо всех госпитализациях (включая и госпитализации в психиатрические больницы) участников исследования, которым они подвергались до достижения возраста 30 лет.

Авторы утверждают, что превышение средних показателей роста новорожденных (52 см для Дании) было связано с увеличенным риском развития аутизма. Так, например, у новорожденного, рост которого составляет 54 см, риск развития расстройств аутистического спектра повышается на 20% по сравнению с младенцем, чей рост не превышает 52 см.

А «недостача» в росте сходным образом была связана с повышенным риском развития шизофрении.

Датские ученые также обнаружили аналогичную связь и между массой тела новорожденного и риском развития у него в будущем психических расстройств.

У детей со значительным весом при рождении был повышен риск развития аутизма, а у младенцев с недостаточной массой тела повышался риск развития шизофрении.