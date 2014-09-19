За 20 лет детская смертность в мире упала почти в два раза

Темпы среднегодового снижения ускорились, а в некоторых странах даже утроились, но общего прогресса все еще недостаточно для достижения глобальной цели по сокращению к 2015 году смертности детей в возрасте до 5 лет на две трети.

В соответствии с новыми оценками доклада «Уровни и тенденции детской смертности» 2014 года, в 2013 году 6,3 миллиона детей в возрасте до 5 лет умерли от причин, которые в значительной мере предотвратимы. Это примерно на 200 000 меньше, чем в 2012 году, но все еще означает, что ежедневно происходит около 17 000 случаев смерти детей.

«В области снижения детской смертности достигнут впечатляющий и набирающий темпы прогресс, и данные свидетельствуют о том, что прогресс возможен даже в странах с очень ограниченными ресурсами, — заявил Микки Чопра (Mickey Chopra), руководитель глобальных программ здравоохранения ЮНИСЕФ. — Страны в каждой части мира наращивают темпы обеспечения проверенных, эффективных по затратам мероприятий для их применения там, где они будут способствовать спасению многочисленных жизней».

В 2013 году 2,8 миллиона новорожденных детей умерли в течение первого месяца жизни, что составляет 44% всех случаев смерти детей в возрасте до пяти лет. Около двух третей этих случаев смерти произошли всего лишь в 10 странах. Несмотря на то, что число случаев смерти новорожденных детей уменьшилось, прогресс шел медленнее по сравнению с прогрессом в области снижения общих показателей смертности детей в возрасте до 5 лет.

В июне этого года ВОЗ, ЮНИСЕФ и партнеры выпустили первый в истории глобальный план ликвидации к 2035 году случаев предупреждаемой смертности новорожденных детей и мертворождаемости. План действий «Каждый новорожденный» призывает все страны принять меры для обеспечения основных, эффективных по затратам медико-санитарных услуг, в частности, во время родов и в перинатальный период, а также для маленьких и больных детей, и улучшить качество медицинской помощи.

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