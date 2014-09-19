Женщинам нужно принимать калий для продления жизни

Женщине нужно принимать калий для продления жизни. Ученые выяснили, что женщинам в период после наступления менопаузы необходимо употреблять калий. Этот полезный элемент снижает риск развития инсульта и общий риск преждевременной смерти у женщин в постменопаузе, пишет svit24.net.

Исследование проводилось при медицинском колледже Альберта Эйнштейна в Бронксе, США.

В ходе эксперимента ученые наблюдали за состоянием здоровья 90 тысяч женщин после 50 лет в течение 11 лет. Специалисты тщательно анализировали количество геморрагических и ишемических инсультов, а также изучали рацион питания участниц исследования.

Оказалось, что средний уровень калия, употребляемого женщинами за день, достигает 2611 мг, а достаточное количество этого компонента в рационе питания снижает риск инсульта на 12-16 процентов.

Кроме того, у женщин, которые не страдали от проблем с давлением и употребляли достаточное количество калия, риск инсульта снижался на 21-26 процентов.

У добровольцев, которые употребляли максимальное количество калия, риск смерти был ниже на 10 процентов.