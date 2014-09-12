Три основных симптома инсульта
10:54, 12 сентября 2014Страна
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Если вы подозреваете у человека инсульт, необходимо попросить его выполнить три несложных действия.
1. Улыбнуться: лицо, улыбка выглядят несимметрично?
2. Поднять обе руки: не опускается ли одна рука (обе) непроизвольно?
3. Повторить простое предложение: не звучит ли речь спутанно, невнятно?
Если ответ хотя бы на один вопрос «да», нужно срочно вызывать скорую или везти человека в больницу.
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