Три основных симптома инсульта

Если вы подозреваете у человека инсульт, необходимо попросить его выполнить три несложных действия.

1. Улыбнуться: лицо, улыбка выглядят несимметрично?

2. Поднять обе руки: не опускается ли одна рука (обе) непроизвольно?

3. Повторить простое предложение: не звучит ли речь спутанно, невнятно?

Если ответ хотя бы на один вопрос «да», нужно срочно вызывать скорую или везти человека в больницу.