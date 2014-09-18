Чай с медом защитит глаза от компьютера

Чай с медом поможет уберечь глаза от вредного влияния компьютера, – уверяют американские офтальмологи. Если вам ежедневно приходится работать в таких условиях, то напиток просто необходим, пишет newss.net.ua.

Кроме того, медики напоминают: после каждого часа, проведенного за компьютером, стоит устраивать перерывы хотя бы на 15 или 20 минут. И «перерыв» – не значит «зайти на другой сайт». Нужно действительно оторваться от монитора! В конце концов, этого времени хватит для того, чтобы сделать себе ароматный чай и выпить его.

Однако, как и в любом другом случае, таким чаем не стоит увлекаться, иначе не будет никакого позитивного влияния. Две–три чашки в день чая с медом будет достаточно. В идеале чай должен быть зеленым.

Кстати, помните о том, что размешивать мед в горячем чае нельзя, поскольку его молекулы в таком случае распадаются не самым полезным для организма способом. Чай должен быть теплым, не кипятком.

Такой напиток не только глазам поможет, но и вообще принесет много пользы организму, нормализует давление, снимет отечности и т.д.