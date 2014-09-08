Кофе или чай: что полезнее

Ученые рекомендуют выбирать чай из двух самых популярных напитков человечества – по той простой причине, что он полезнее. Результаты исследований свидетельствуют о том, что потребление чая снижает риск смерти от различных причин больше чем кофе.

И чай, и кофе пользуются огромной популярностью во всем мире, по меньшей мере, по двум причинам: приятный вкус и содержание кофеина, тонизирующего мозг и весь организм.

В извечном соревновании двух напитков в последние годы на первое место вышел натуральный черный кофе. Это произошло не в последнюю очередь благодаря ученым, обнаружившим, что потребление кофе связано со снижением риска развития многих заболеваний - от диабета 2-го типа до нескольких форм рака.

Но благодаря исследованию, которое провели ученые из Франции, чай может сократить отставание от кофе.

Сотрудники Европейского медицинского центра имени Жоржа Помпиду в Париже (Hôpital Européen Georges Pompidou in Paris) изучали данные 4-летнего наблюдения 131 000 жителей Франции разного возраста.

За этот период в этой группе 95 человек умерли от болезней сосудов и сердца и 632 смерти произошли от других причин.

Анализ информации об образе жизни участников исследования показал, что потребление чая было связано со снижением риска смерти от различных причин не менее чем на 24%.

Этот эффект особенно проявлялся у активных курильщиков а также у тех, кто курил в прошлом на протяжении длительного времени, но затем расстался с вредной привычкой.

Не менее важным с точки зрения профилактики опасных болезней было обнаруженное французскими исследователями еще одно явление: регулярное потребление чая снижало риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у любителей этого напитка по сравнению с теми, кто вообще не пил ни чая, ни кофе.

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