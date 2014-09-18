Рис на ужин поможет быстро уснуть и хорошо выспаться

По мнению японских ученых, если вечером съесть большую порцию риса, то крепкий сон обеспечен. А вот макароны, напротив, помешают заснуть, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. При этом белый хлеб, блины и пицца никак не влияют на сон.

Вообще продукты с высоким Гликемическим индексом (ГИ) вроде риса связаны с крепким сном. Такие продукты высвобождают в кровь сахар быстро. И рацион с высоким ГИ может влиять на сон из-за триптофана - аминокислоты, обладающей успокаивающими свойствами и связанной с гормоном сна, мелатонином. В мозге триптофан превращается в серотонин, а потом в мелатонин.

Эффект риса, производимый на людей, был проанализирован на примере 1164 мужчин и 684 женщин. Учитывались качество сна, время, требуемое человеку, чтобы заснуть после выключения света, продолжительность сна, насколько человек отдыхал, как часто просыпался, пил ли лекарства и каким образом чувствовал себя днем.

Оказалось, люди, потреблявшие много риса, имели хорошие показатели сна. В частности, они спали долго. А вот любовь к лапше негативно отражалась на качестве сна - люди часто просыпались, плохо чувствовали себя днем, пили снотворное, дольше засыпали.