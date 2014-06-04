В Северной Корее уменьшили дневную норму пищи до 410 г

В Северной Корее нормы выдачи продовольствия упали до самого низкого уровня за последние четыре месяца. Наблюдатели говорят о признаках хронической нехватки продовольствия.

В мае, по данным Всемирной продовольственной программы ООН, в Северной Корее выдавалось по 410 г пищи на человека в день. В феврале норма составляла 420 г. Это на 390 граммов меньше, чем минимальный рекомендуемый объем питания. Для сравнения, американцы за день съедают 2 кг пищи.

В Пхеньяне утверждают, что полученная по программам ООН продовольственная помощь была распределена среди 16 млн чел., но проверить эти данные невозможно. В то же время, программа обеспечения едой северокорейских детей и беременных женщин ООН испытывает недостаток финансирования - выделено только 20% от необходимых сумм.

Страна получает международную помощь с 90-х годов ХХ века, когда ряд экономических срывов и масштабный голод привели к гибели сотен тысяч человек. Хроническая нехватка продовольствия ощущается до сих пор и усугубляется непростой экономической ситуацией, отсутствием семян, удобрений и топлива.

В докладах Всемирной программы продовольствия говорится, что недоедает каждый третий северокорейский ребенок, а у каждого пятого есть признаки истощения. В ООН бьют тревогу по поводу перспектив физической и интеллектуальной деградации детей в результате недостаточного питания.

В прошлом году в ООН была составлена двухлетняя программа стоимостью 200 млн долл. Она предусматривала обеспечение продовольствием 2,4 млн северокорейских детей и беременных или кормящих женщин. Из-за недостаточного финансирования программа была урезана до 1,63 млн детей, и даже после этого имеющихся средств не хватает.

В мае в Северной Корее, как говорят в гуманитарных организациях, скудный сезон. Он продолжается до октября. 16 млн человек вынуждены полагаться на пайки зерновых, которые выдаются от государства. В рацион входят рис, картофель и кукуруза - 410 граммов в день. Эксперты ООН отмечают тревожную недостаточность в рационе жиров, белков, овощей и фруктов.

Как отмечает издание, с 2008 года, когда усилилась напряженность в связи с ядерной и военной программами Северной Кореи, финансовое участие в продовольственных программах США, Южной Кореи и Японии было практически свернуто, несмотря на то, что именно эти страны кормили КНДР на протяжении двух десятилетий. В феврале Вашингтон согласился предоставить 240 тысяч тонн продовольствия, но после очередного запуска ракет северокорейскими военными поставки провалились.

Противники взаимодействия с Пхеньяном давно утверждают, что полученная извне помощь перенаправляется на ядерную и военные программы, оседает в карманах чиновников и тех, кто поддерживает правящий режим КНДР. Однако гуманитарные организации настаивают на необходимости продолжения поставок продовольствия, избегая как поддержки, так и осуждения официального Пхеньяна.

Теперь, как утверждает The Guardian, регулярная раздача продовольственных пайков продолжается только в северокорейской столице, а ситуация в провинциях складывается крайне тревожная.

В октябре, после уборки урожая, продовольствия было достаточно. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично интересовался вопросами распределения продовольствия и отмечал обильность рационов. Но уже в январе домохозяйки получили по два килограмма риса и кукурузы. А теперь пайки либо не выдают, либо люди получают испорченный рис. В стране ходят слухи, что даже военные в регионах недоедают.

Стоит отметить, оценки международных наблюдателей продовольственной ситуации в Северной Корее предполагают значительные погрешности, поскольку эта страна остается одной из самых закрытых.

В прошлом году западные СМИ публиковали панические сообщения о массовом голоде и случаях каннибализма в южной части КНДР, однако сообщения были опровергнуты представителями ООН, настаивающими на том, что в стране существует нехватка продовольствия, но не голод.

А в южнокорейской The Seoul Shinmun принялись подсчитывать, сколько миллионов долларов Ким Чен Ын и его приближенные тратят на элитный парфюм, брендовые сумки, швейцарские часы и другие предметы роскоши. Как полагает издание, лидер КНДР растратил на предметы роскоши 600 млн долл. Это вдвое меньше, чем было потрачено на запуск Северной Кореей баллистической ракеты и вчетверо больше объема гуманитарной помощи, которая была оказана Всемирной продовольственной программой ООН за весь 2013 год.

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