Жирные молочные продукты - универсальная защита от диабета

Если вы хотите защитить себя от диабета, нужно включить в рационмолочные продукты с повышенной жирностью. Как показало исследование, следует потреблять по 8 порций сыра, масла, молока, сливок, а вот от обезжиренных продуктов лучше отказаться, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Telegraph.

Жиры из молочных продуктов полезнее прочих насыщенных жиров. И именно они могут производить положительный эффект. Ученые специально сравнивали людей, потреблявших по 8 порций молочных продуктов в день, и людей, потреблявших максимум одну порцию. Первая группа на 23% реже сталкивалась с диабетом 2 типа.

Одна порция подразумевала 200 миллилитров молока или йогурта, 20 граммов сыра, 25 граммов сливок или 7 граммов масла. В общей сложности в исследовании приняли участие примерно 27000 человек 45-74 лет. За ними следили 14 лет. И в течение этого периода около 3000 столкнулись с диабетом. Оказалось, 30 миллилитров сливок, выпиваемых в день, снижали риск на 15%, а 180 миллилитров йогурта - на 20%. Продукты с низким содержанием жира не помогали избежать диабета.

Что касается увеличения риска диабета, то пагубное влияние оказывают курение, большой вес, сниженная физическая активность и обилие мяса в рационе. Если человек каждый день ест мясо, особенно нежирное, то вероятность диабета значительно повышается. Так, 80 граммов нежирного мяса повышали риск на 20%, 90 граммов жирного мяса - только на 9%.