Счастье жены - главная составляющая крепкого брака

Психологи уже долгое время пытаются найти ключ к счастливой семейной жизни. И, видимо, им это, наконец, удалось. Главное - удовлетворенность жены. Именно ее благополучие значительно влияет на общее положение дел, пишет meddaily.ru со ссылкой на Tech Times. Это было доказано на примере 400 пар (один из супругов был минимум 60 лет, а длительность брака составляла в среднем 39 лет).

Ученые оценили качество брака, исследовав отношение супругов друг к другу. Задавались вопросы относительно самого отношения к супругу, ценит ли вторая половина первую, понимает ли ее чувства. Также добровольцы должны были вести дневник, в котором требовалось описывать уровень счастья в течение суток.

Оказалось, пары, в целом имели высокий уровень удовлетворенности от жизни. То есть сам по себе длительный брачный союз был как-то с этим связан. При этом мужчины чувствовали себя лучше, если их жены позитивно смотрели на брак. Грубо говоря, когда жена счастлива, счастлив и муж.

Женщин расстраивала болезнь супруга, а вот мужья не становились несчастными из-за болезни жены. Все просто: женщины заботятся о мужчинах, и болезнь создает дополнительный стресс. В свою очередь, больных жен нередко лечат не мужья, а дочери.