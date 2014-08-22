Ученые исследовательского института в Чикаго просмотрели показатели здоровья взрослых людей и пришли к удивительным выводам. Оказалось, что семейное положение влияет на здоровье женщины, пишет newss.net.ua.

Как выяснили специалисты, стабильные длительные отношения в браке полезны для здоровья женщин. А вот развод или гибель супруга может оставить серьезный отпечаток на ее здоровье. Притом повторное замужество после развода или гибели супруга помогает избавиться от последствий стресса. У женщин, которые остаются одинокими, общее состояние здоровья значительно хуже, чем у тех, кто во второй раз выходит замуж.

«Женщины, которые никогда не вступали в брак, чаще жалуются на свое здоровье, чем те, которые неоднократно выходили замуж», — отмечают ученые. В исследовании участвовали более 8000 человек. Ученые приняли во внимание наличие хронических заболеваний, депрессивных состояний и стресса, а также семейное положение участников эксперимента. Напомним, что ранее исследователи доказали, что несчастливый брак сказывается на здоровье гораздо хуже, чем одиночество.