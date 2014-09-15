Как избавиться от тяги к сладкому

Зависимость от сладкого – одна из самых пагубных пищевых привычек. Фруктоза и глюкоза, содержащиеся в сладостях, оказывают влияние на мозг и человека тянет к вредным десертам снова и снова, пишет moirebenok.ua.

Эксперты из Института Орегона под руководством специалиста по психологии пищевых расстройств Сони Йокум провели исследование, в ходе которого выяснилось, что отказаться от сладкого поможет простая психологическая уловка.

Выяснилось, что женщинам это удается гораздо чаще, так как они умеют себя мотивировать. Женщина просто видят оптимистическую перспективу в будущем, если они сумеют отказаться от вредных пирожных. «Отказавшись от сладкого, я смогу намного быстрее похудеть и надеть заветное бикини», — примерно таким образом мотивирует себя прекрасный пол.

И наоборот, если женщина боится поправиться и заболеть сахарным диабетом, тем самым отказываясь от сладкого, ей труднее справиться с этой пищевой привычкой.

Поэтому, специалисты в области питания советуют дамам находить более оптимистичную мотивацию, чтобы быстрее избавиться от тяги к сладкому.