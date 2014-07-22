Сладости и ПМС - опасное сочетание

Известно: во время ПМС многих женщин тянет на калорийные и жирные продукты. Между тем, исследование показало, что это ускоряет процесс старения, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Гормональные скачки в цикле негативно влияют на настроение. И женщины начинают заедать это состояние.

По словам доктора Дэниэля Систера, сахар приводит к старению кожи. Речь идет о молекулах конечных продуктов гликирования. При избытке сахара молекулы глюкозы присоединяются к белкам в коллагене. Так и образуются конечные продукты. Получается клейкие коричневые соединения, которые делают эластичные волокна кожи жесткими.

В итоге появляются морщины, пятна. А негибкие ткани больше подвержены повреждениям и преждевременному старению. В особенности страдают коллаген и эластин. Начинается этот процесс примерно в 35 лет и быстро набирает обороты. Следовательно, чем больше человек потребляет сахаров, тем больше повреждения. К тому же, сладости могут лишь усугубить симптомы ПМС. Тяга к подобным продуктам и усиленный аппетит вызваны повышенным эстрогеном и нарушением баланса инсулина. Потакание своим желаниям выведет человека на замкнутый круг.

ПМС диагностируют примерно у трех четвертей женщин. И до 40% жалуются на то, что синдром снижает качество их жизни. В этот момент может происходить набор веса. Как показало исследование, даже нормальные женщины из-за ПМС увеличивали потребление калорий более чем на 1100 калорий в день. И эти калории поступали преимущественно из углеводов. Справиться с тягой к еде позволит магний и железо. Ими богаты какао-бобы, брокколи, кунжут. Железо, к примеру, задействовано в выработке серотонина, регулирующего настроение.