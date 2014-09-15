Группа крови - один из факторов риска развития деменции

Согласно новому исследованию ученых из Университета Вермонта, люди с IV группой крови в пожилом возрасте чаще страдают от проблем с памятью и мышлением. IV группа крови - наименее распространенная, она встречается всего у 4% населения Земли. У обладателей данной группы крови риск развития слабоумия на 82% выше, чем у остальных, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

В исследовании приняли участие 30000 человек. У 495 участников были выявлены проблемы с памятью и мышлением. Их сравнили с 587 людьми без когнитивных нарушений. Оказалось, у 6% участников, страдавших от потери памяти, была IV группа крови.

Группа крови связана не только с когнитивными нарушениями. Она также влияет на риск развития инсульта.