Употребление алкоголя в среднем возрасте ухудшает память

Исследование, проведенное в США показало, что мужчины и женщины 50-ти и 60-тилетнего возраста с историей злоупотребления алкоголем, чаще имеют проблемы с памятью пару десятилетий спустя, сообщает infosmi.net со ссылкой на vremechko.org.

Исследование, опубликованное в «The American Journal of Geriatric Psychiatry», добавило к растущему числу фактов, что чрезмерное злоупотребление алкоголем может ослабить умственную работу в более поздние годы.

Исследователи говорят, что это проблема общественного здравоохранения, которая, как можно скорее, должна быть решена.

Ученые опросили 6500 американцев среднего возраста об их прошлом опыте употребления алкоголя. Предлагались три конкретных вопроса:

Раздражает ли их критика в отношении употребления алкоголя?

Чувствовали ли они себя виноватыми или испытывали негативное отношение к себе за употребление алкоголя?

Пили ли они когда-нибудь с утра, чтобы успокоить нервы или преодолеть похмелье?

Те, кто утвердительно отвечал на один из поставленных вопросов, автоматически попадали в список людей, у которых были проблемы с алкоголем.

В исследовании говорится, что именно у этой группы людей, более чем в два раза повышался риск развития тяжелых проблем с памятью.

«В целом, мы знаем, что алкоголь вреден для мозга, но это не только из-за того, сколько вы пьете, а еще и о будущем влиянии на ваш организм», — рассказал ведущий исследователь из Медицинской школы Экстерского университета, доктор Иэн Лэнг. «Количество выпитого алкоголя, конечно, имеет значение, но не менее важно, когда у вас возникли проблемы с контролем употребления алкоголя или другие говорят вам об этом».

Он посоветовал пить не более рекомендуемых дневных и недельных доз и сократить количество употребляемого алкоголя, если хотя бы ответ на один из вышеперечисленных вопросов оказался положительным, так как это может увеличить риск слабоумия.

Директор по исследованиям и разработкам в общественной благотворительной организации болезни Альцгеймера, доктор Дуг Браун, сказал, что существуют скрытые последствия злоупотребления алкоголем, учитывая свидетельства того, что оно может повлиять на память в дальнейшей жизни.

«Это небольшое исследование показало, что люди, которые допускают злоупотребление алкоголем в какой-либо момент их жизни, в два раза чаще имеют серьезные проблемы с памятью. А так как исследование опиралось на честность людей, истина может быть намного плачевнее».

«Это не означает, что люди совершенно не должны употреблять алкоголь. Как и здоровое питание, отказ от курения и поддержание здоровой массы тела, — бокал красного вина даже может помочь снизить риски развития деменции».

Директор научно-исследовательского центра Альцгеймера в Великобритании, доктор Эрик Кэррэн, говорит: «Несмотря на то, что исследования, подобные этому, могут быть очень полезны для наблюдения тенденций в области здравоохранения, важно отметить, что они не в состоянии показать причину и следствие, и неясно, повлияли ли на результат другие факторы».