Поцелуй курильщика может быть фатальным

Если вы курите, то, обнимая и целуя своего ребенка, помните, что подвергаете его здоровье и даже жизнь опасности. По статистике, один из десяти детей, заразившихся менингококковой инфекцией, умирает, пишет terrawoman.com.

"Пассивное курение - не единственная опасность, грозящая детям. Курильщики являются переносчиками таких микробов, как менингококк, которые могут передаваться через объятия и поцелуи. Об этой опасности не знают многие курящие родители, заботящиеся о здоровье своих детей и выходящие покурить на улицу", - рассказывает профессор Роберт Буй (Robert Booy) из детской больницы Сиднея.

Пассивное курение может стать причиной развития инфекций среднего уха и даже астмы, и поэтому никогда не следует курить в присутствии детей, но это не спасает от всех бед. "Опасность заражения малышей менингококковой инфекцией - еще одна веская причина для того, чтобы распроститься с пагубной привычкой раз и навсегда", - считает профессор.

Менингококковая инфекция - заболевание довольно редкое, но очень серьезное: от него погибает около 10% больных. Симптомы болезни включают внезапный жар, сильную головную боль, слабость, головокружение, потерю сознания, боль в ногах и суставах, тошноту и рвоту, больного раздражает яркий свет, немеет шея, а на коже может появиться сыпь. Если заболевание вовремя диагностировать и провести соответствующее лечение, большинство детей полностью выздоравливает.