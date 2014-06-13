В Киеве - вспышка менингита: скончалась 15-летняя девочка
В Киеве зафиксирована вспышка менингита - неделю назад (4 июня) от менингококковой инфекции умерла 15-летняя ученица Киевского высшего профессионального училища сервиса и дизайна
Кроме нее инфекция выявлена еще у четырех учащихся и преподавателя, пишет "Сегодня".
Однако, по решению санэпидстанции, занятия в училище решили не прекращать, зато в помещении дважды в день проводят влажную уборку.
По словам заместителя директора училища по воспитательной части Софии Кравченко, состояние здоровья других больных - удовлетворительное.
"Все они принимают антибиотики по указанию врачей. В училище два раза в день проводится влажная уборка, а наша медсестра утром и вечером проводит медосмотр", - рассказала Кравченко.
Она добавила, что всех в училище предупредили, что в случае резкого повышения температуры (основной признак инфекции) необходимо сразу же обращаться к врачу.
"Представители санэпидстанции сообщили нам, что училище могут закрыть на карантин только в том случае, если носителей инфекции будет больше десяти, пока такого количества нет", - подытожила Кравченко.
Медики говорят, что основные симптомы менингококковой инфекции - повышение температуры до 38,5 градусов, усталость, головная боль, сухость глотки.
"О смерти девочки нам известно, но санэпидемслужба города приняла решение не закрывать учебное заведение, ситуация держится на контроле. В этом году от менингита в Киеве уже умерло трое детей, а в прошлом году смертельных случаев вообще не было зафиксировано", - рассказала исполняющая обязанности директора департамента здравоохранения КГГА Алла Арешкович.
Справка. Менингококковая инфекция передается воздушно-капельным путем и вызывает менингит - воспаление оболочек головного и спинного мозга.